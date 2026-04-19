Narimane Mari, Loubia Hamra, 2013, 81′

Sur une plage d’Algérie, des enfants barbotent, jouent, dorment, se chamaillent — puis, soudain, s’en vont en guerre. Narimane Mari, pour son premier long-métrage filme de près cette mêlée enfantine, au rythme accidenté d’une imagination qui emprunte au grand vrai, à l’Histoire nationale : à la guerre d’indépendance, rien de moins. Sérieuse comme dans les jeux d’enfants, l’Histoire- celle de la guerre d’Algérie, est ramenée à la taille sans mesure d’un fantastique théâtre de silhouettes. Les objets, les denrées, listés de façon anthropologique, prennent part au récit et à la mise en scène au même titre que les personnages du film.

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Les écrans parallèles, programmés dans le cadre de l’exposition L’Arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)

Le samedi 02 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/les-ecrans-paralleles-narimane-mari/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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