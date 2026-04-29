Les Caraïbes à Paris Digital village Paris

Ce samedi 2 mai 2026, une invitation toute particulière est lancée aux amoureuses et amoureux du zouk rétro et du konpa rétro, en plein cœur de Paris, à la place d’Italie. Une soirée pensée pour celles et ceux de plus de 30 ans, passionnés de musique et de danse, qui ne se reconnaissent plus forcément dans les soirées classiques, mais qui souhaitent continuer à vibrer autrement.

De 18h à minuit, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse, élégante et authentique, où les souvenirs musicaux rencontrent le plaisir du moment présent. Ici, pas de pression, juste du partage, de la connexion et le plaisir simple de danser.

À Paris, le zouk résonne comme une véritable invitation à la douceur et à la complicité. Ses rythmes sensuels, tout comme ceux du konpa, rassemblent une communauté fidèle et passionnée. Entre lumières urbaines et chaleur caribéenne, chaque pas devient une expression, chaque regard une émotion.

Cette soirée est plus qu’un événement : c’est une parenthèse hors du temps, un rendez-vous pour se retrouver, se redécouvrir et célébrer la musique qui nous unit.

Amoureuse et amoureux des Caraïbes et plus particulièrement de musique zouk rétro et konpa rétro. Un événement vous est dédié en plein cœur de Paris proche porte d’Italie.

Le samedi 02 mai 2026

de 15h00 à 23h59

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T23:59:00+02:00

Digital village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis +33651967351



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