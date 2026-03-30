Festival intergénérationnel : 2ème édition ! Maison Action Solidarité Paris
Festival intergénérationnel : 2ème édition ! Maison Action Solidarité Paris mercredi 29 avril 2026.
Dans le cadre de la Journée Européenne de
la Solidarité Intergénérationnelle, l’association Service Civique Solidarité
Seniors IDF organise le Festival de l’Intergénérationnel, un événement festif,
gratuit et ouvert à toutes et tous !
Ce rendez-vous vise à encourager les
rencontres entre les générations, à mettre en lumière l’engagement des jeunes
en service civique auprès des personnes âgées, et à valoriser les initiatives
de nos partenaires qui luttent contre l’isolement social.
Au programme :
- Yoga du rire
- Bal
intergénérationnel avec une initiation à la danse et un orchestre live
- Stands
animés par des volontaires : dessin, couture, bracelets en perles…
- Village associatif : stands animés par des partenaires
de la mobilisation, pour découvrir des projets intergénérationnels et
solidaires.
« Jeunes de tous les âges »… ensemble pour une après-midi festive !
Le mercredi 29 avril 2026
de 13h00 à 17h30
gratuit
Gratuit
Réservation en ligne
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00
Maison Action Solidarité 10-18 rue des terres au curé 75013 Paris
https://www.sc-solidariteseniors.fr/ ile-de-france@sc-solidariteseniors.fr
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