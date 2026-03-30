Festival intergénérationnel : 2ème édition ! Maison Action Solidarité Paris

Dans le cadre de la Journée Européenne de

la Solidarité Intergénérationnelle, l’association Service Civique Solidarité

Seniors IDF organise le Festival de l’Intergénérationnel, un événement festif,

gratuit et ouvert à toutes et tous !

Ce rendez-vous vise à encourager les

rencontres entre les générations, à mettre en lumière l’engagement des jeunes

en service civique auprès des personnes âgées, et à valoriser les initiatives

de nos partenaires qui luttent contre l’isolement social.

Au programme :

Yoga du rire

Bal

intergénérationnel avec une initiation à la danse et un orchestre live

intergénérationnel avec une initiation à la danse et un orchestre live Stands

animés par des volontaires : dessin, couture, bracelets en perles…

animés par des volontaires : dessin, couture, bracelets en perles… Village associatif : stands animés par des partenaires

de la mobilisation, pour découvrir des projets intergénérationnels et

solidaires.

« Jeunes de tous les âges »… ensemble pour une après-midi festive !

Le mercredi 29 avril 2026

de 13h00 à 17h30

gratuit

Gratuit

Réservation en ligne

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00

Maison Action Solidarité 10-18 rue des terres au curé 75013 Paris

https://www.sc-solidariteseniors.fr/ ile-de-france@sc-solidariteseniors.fr



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