Rachel, survivante de la rafle du Vèl d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris
Rachel, survivante de la rafle du Vèl d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris mercredi 29 avril 2026.
Bayard Éditions, 2023.
« Le 3 septembre 1939, la vie de Rachel, une enfant juive de cinq ans, bascule. Dans la rue et à l’école, on la traite différemment. Mais elle n’est pas la seule ! Comme des milliers de personnes de confession juive, Rachel et sa famille vont déménager et se protéger les uns les autres jusqu’au jour de la rafle du Vel d’Hiv. »
Cette activité sera précédée d’une visite guidée du Mémorial, de la découverte d’une œuvre de littérature jeunesse et de documents d’archives. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).
Durée : 2 h.
Pour les familles (enfants à partir de 10 ans), pendant les vacances de printemps
Le mercredi 29 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-rachel-survivante-de-la-rafle-du-vel-dhiv +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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