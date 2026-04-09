Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Avec l’orchidée, le chrysanthème et le prunier, le bambou fait

partie des végétaux symbolisant une saison connus sous le nom des « quatre

gentilshommes ». À cet atelier, vous apprendrez à peindre un bambou, un

motif idéal pour débuter. Vous découvrirez les techniques de base du sumi-e,

mais aussi l’esprit du zen. Des modèles seront mis à disposition pour vous

aider.

Rei, professeur à l’Académie japonaise de Sumi-e Paris, enseigne depuis

dix ans. Ses ateliers conviennent aux initiés comme aux débutants, permettant à

chacun de progresser à son rythme.

Mercredi 29 et jeudi 30 avril à 13h30 et 15h30 :

Séance Enfants

Pour

les 6-17 ans

Tarif

15 € / Réservation à partir du 30 mars /

Durée 1h

Samedi

30 mai à 13h30 et 16h : Séance Adultes

Tarif

30 € / Réservation à partir du 30 avril /

Durée 1h30

Le sumi-e est une forme de peinture traditionnelle japonaise. « Sumi » signifie encre noire et « e » peinture. Cette technique est utilisée pour dessiner à l’encre japonaise (sumi) fleurs, animaux, paysages, etc.

Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

samedi

de 16h00 à 17h30

samedi

de 13h30 à 15h00

mercredi, jeudi

de 15h30 à 16h30

mercredi, jeudi

de 13h30 à 14h30

payant

Séance Enfants : Tarif

15 €

Séance Adultes : Tarif

30 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T13:30:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00;2026-04-29T15:30:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-04-30T13:30:00+02:00_2026-04-30T14:30:00+02:00;2026-04-30T15:30:00+02:00_2026-04-30T16:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel



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