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Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Maison de la culture du Japon à Paris

Adresse : 101 bis Quai Jacques Chirac

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : <p><b>Séance Enfants : </b>Tarif 15 € </p><p><b> Séance Adultes : </b>Tarif 30 €</p>

Avec l’orchidée, le chrysanthème et le prunier, le bambou fait
partie des végétaux symbolisant une saison connus sous le nom des « quatre
gentilshommes ». À cet atelier, vous apprendrez à peindre un bambou, un
motif idéal pour débuter. Vous découvrirez les techniques de base du sumi-e,
mais aussi l’esprit du zen. Des modèles seront mis à disposition pour vous
aider.

Rei, professeur à l’Académie japonaise de Sumi-e Paris, enseigne depuis
dix ans. Ses ateliers conviennent aux initiés comme aux débutants, permettant à
chacun de progresser à son rythme.

Mercredi 29 et jeudi 30 avril à 13h30 et 15h30 :
Séance Enfants

Pour
les 6-17 ans

Tarif
15 € / Réservation à partir du 30 mars /
Durée 1h

Samedi
30 mai à 13h30 et 16h : Séance Adultes

Tarif
30 € / Réservation à partir du 30 avril /
Durée 1h30

Le sumi-e est une forme de peinture traditionnelle japonaise. « Sumi » signifie encre noire et « e » peinture. Cette technique est utilisée pour dessiner à l’encre japonaise (sumi) fleurs, animaux, paysages, etc.
Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
samedi
de 16h00 à 17h30
samedi
de 13h30 à 15h00
mercredi, jeudi
de 15h30 à 16h30
mercredi, jeudi
de 13h30 à 14h30
payant

Séance Enfants : Tarif
15 € 

 Séance Adultes : Tarif
30 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T16:30:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T13:30:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00;2026-04-29T15:30:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-04-30T13:30:00+02:00_2026-04-30T14:30:00+02:00;2026-04-30T15:30:00+02:00_2026-04-30T16:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac  75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel


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