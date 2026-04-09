Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Découvrir le sumi-e Maison de la culture du Japon à Paris Paris mercredi 29 avril 2026.
Avec l’orchidée, le chrysanthème et le prunier, le bambou fait
partie des végétaux symbolisant une saison connus sous le nom des « quatre
gentilshommes ». À cet atelier, vous apprendrez à peindre un bambou, un
motif idéal pour débuter. Vous découvrirez les techniques de base du sumi-e,
mais aussi l’esprit du zen. Des modèles seront mis à disposition pour vous
aider.
Rei, professeur à l’Académie japonaise de Sumi-e Paris, enseigne depuis
dix ans. Ses ateliers conviennent aux initiés comme aux débutants, permettant à
chacun de progresser à son rythme.
Mercredi 29 et jeudi 30 avril à 13h30 et 15h30 :
Séance Enfants
Pour
les 6-17 ans
Tarif
15 € / Réservation à partir du 30 mars /
Durée 1h
Samedi
30 mai à 13h30 et 16h : Séance Adultes
Tarif
30 € / Réservation à partir du 30 avril /
Durée 1h30
Le sumi-e est une forme de peinture traditionnelle japonaise. « Sumi » signifie encre noire et « e » peinture. Cette technique est utilisée pour dessiner à l’encre japonaise (sumi) fleurs, animaux, paysages, etc.
Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
samedi
de 16h00 à 17h30
samedi
de 13h30 à 15h00
mercredi, jeudi
de 15h30 à 16h30
mercredi, jeudi
de 13h30 à 14h30
payant
Séance Enfants : Tarif
15 €
Séance Adultes : Tarif
30 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T16:30:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T13:30:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00;2026-04-29T15:30:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-04-30T13:30:00+02:00_2026-04-30T14:30:00+02:00;2026-04-30T15:30:00+02:00_2026-04-30T16:30:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel
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