Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris
Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris mercredi 29 avril 2026.
Cette année le thème de la décoration des véhicules est le ciel et l’espace, et des enfants de plus de cinquante accueils de loisirs vont venir disputer les différentes épreuves pour tenter de rapporter un volant d’or. Pour arriver à cela, les enfants ont passé plusieurs mercredis à élaborer leurs engins, à partir de matériel de récupération, et à s’entrainer au sein des accueils des loisirs des différents arrondissements.
Ce travail des enfants autour de leurs « Push car », a permis l’acquisition tout au long de l’année d’un savoir-faire qui sera largement mis en avant lors des épreuves de bricolage. Des épreuves sportives chronométrées vont également permettre de mesurer l’adresse des pilotes et la vitesse des pousseurs, alors venez nombreux supporter les équipes de cette journée festive !
Depuis 19 ans, le championnat de pushcar propose aux jeunes parisiens, de participer à différentes épreuves sportives, lors d’une manifestation ludique, au parc Montsouris.
Le mercredi 29 avril 2026
de 11h00 à 15h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T15:30:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
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