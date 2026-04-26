Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris
Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris mercredi 29 avril 2026.
A l’issue de la projection de « Superasticot », grâce à Environa Ateliers, les tout-petits sont invités à participer à un atelier pratique pensé comme une introduction à la biodiversité et à la vie du sol. Au programme : observation d’un échantillon de sol vivant, et découverte des habitants du sol avec leurs rôles et interactions, pour apprendre à mieux les protéger.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
SUPERASTICOT
Collectif – 40min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Juste après la projection du film, l’association Environa Ateliers vous propose un atelier pour mieux comprendre l’écologie des sols et de ses habitants.
Le mercredi 29 avril 2026
de 11h00 à 12h15
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T12:15:00+02:00
Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/2793747640989891 https://www.facebook.com/events/2793747640989891
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