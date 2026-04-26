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Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris

Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris

Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Les 3 Luxembourg

Adresse : 67 rue Monsieur le Prince

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

A l’issue de la projection de « Superasticot », grâce à Environa Ateliers, les tout-petits sont invités à participer à un atelier pratique pensé comme une introduction à la biodiversité et à la vie du sol. Au programme : observation d’un échantillon de sol vivant, et découverte des habitants du sol avec leurs rôles et interactions, pour apprendre à mieux les protéger.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

SUPERASTICOT
Collectif – 40min

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Juste après la projection du film, l’association Environa Ateliers vous propose un atelier pour mieux comprendre l’écologie des sols et de ses habitants.
Le mercredi 29 avril 2026
de 11h00 à 12h15
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T12:15:00+02:00

Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/2793747640989891 https://www.facebook.com/events/2793747640989891


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