« Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris
« Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris mercredi 29 avril 2026.
Deux journées pour se lancer à raconter avec différents supports : jeux, bandes sons, images… Faire émerger des morceaux de nos histoires, convoquer nos imaginaires, lâcher prise, découvrir l’univers du conte et tout ce qu’on peut mettre dedans, se questionner sur pourquoi raconter des histoires… Deux journées qui s’adapteront aux personnes qui seront présentes, débutants ou confirmés. https://claraguenoun.com/
Découvrir l’univers du conte et tout ce qu’on peut mettre dedans, se questionner sur pourquoi raconter des histoires… Une formation par une conteuse passionnée d’histoires et de récits de vie.
Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
mercredi, jeudi
de 10h00 à 17h00
payant
Tarif pour deux jours : 200€
Tarif réduit : 160 € (étudiant ou chômeur)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00
Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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