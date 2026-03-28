Un forum santé mentale à Italie 2 ! Centre commercial Italie Deux Paris

Dans le cadre du Mois de la Santé Mentale 2026, une demi-journée consacrée à la rencontre avec des acteurs de la santé mentale est organisée dans le 13e arrondissement. Venez vous renseigner, discuter et découvrir de nombreuses ressources en faveur de la santé mentale !

Une demi-journée de rencontres avec des acteurs de la santé mentale

Le mercredi 29 avril 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00

Centre commercial Italie Deux 30 Avenue d’Italie 75013 Paris



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