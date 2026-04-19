Spectacle de Printemps et Chasse au trésor Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

On se réjouit de fêter le retour du printemps et des

couleurs en musique, en danse et en poésie !

Venez chanter et danser avec nous, accompagnés par une harpe

et une flûte

Un moment chaleureux et joyeux pour accueillir le retour de

la douceur.

Suivi d’une chasse au trésor autour du thème du printemps :

explorez le centre en équipe à la recherche d’indices et d’énigmes à

résoudre !

Un moment poétique et musical à partager en famille

Le mercredi 29 avril 2026

de 13h00 à 14h30

gratuit

Gratuit sur inscription

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

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