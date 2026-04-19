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Spectacle de Printemps et Chasse au trésor Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Spectacle de Printemps et Chasse au trésor Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Spectacle de Printemps et Chasse au trésor Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly)

Adresse : 19 rue Antoine Julien Hénard

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p>Gratuit sur inscription</p>

On se réjouit de fêter le retour du printemps et des
couleurs en musique, en danse et en poésie !

Venez chanter et danser avec nous, accompagnés par une harpe
et une flûte

Un moment chaleureux et joyeux pour accueillir le retour de
la douceur.

Suivi d’une chasse au trésor autour du thème du printemps :
explorez le centre en équipe à la recherche d’indices et d’énigmes à
résoudre !

Un moment poétique et musical à partager en famille
Le mercredi 29 avril 2026
de 13h00 à 14h30
gratuit

Gratuit sur inscription

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard  75012 PARIS
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