Idrîs-Félix Bahri & Friends / Hommage à Michael Brecker, JASS CLUB, Paris

Idrîs-Félix Bahri & Friends / Hommage à Michael Brecker Samedi 2 mai, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T19:30:00+02:00 – 2026-05-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T22:30:00+02:00 – 2026-05-03T01:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Une soirée pour célébrer Michael Brecker, sans doute le saxophoniste ténor le plus influent après John Coltrane. En mêlant jazz, funk et pop à l’héritage coltranien, il a ouvert la voie à toute une génération d’artistes. Dans les années 70, il forme avec son frère, le trompettiste Randy Brecker, l’un des duos les plus marquants de l’histoire du jazz. Ensemble, ils font de leur groupe un véritable laboratoire : jazz fusion, funk, disco, acid jazz, rythmes cubains, heavy metal. Tout y passe, tout s’y mélange. Au fil d’une carrière exceptionnelle, il a partagé scènes et studios avec les plus grandes légendes : Chick Corea, George Benson, Joni Mitchell, Paul Simon, Frank Sinatra, Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Steely Dan, Dire Straits… Une constellation de collaborations qui témoigne de son talent et de son impact durable sur la musique. On lui rend hommage sur scène ce soir ! **Sandro Torsiello** / saxophone **Romain Salmon** / guitare **Gaspard Berton** / piano **Idrîs-Félix Bahri** / basse **Jérôme Renaud** / batterie *22h30* Jam session Groove, animée par le collectif [**La Gélule**](https://www.instagram.com/la_gelule/) « Cause : Music IS Medecine » C’est autour de ce concept que le collectif La Gélule s’est créé ! Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac, depuis 2017. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/420-Idris-Felix-Bahri-Friends-Hommage-a-Michael-Brecker?session=420 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/421-Idris-Felix-Bahri-Friends-Hommage-a-Michael-Brecker?session=421 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/422-Jam-session-Groove-Collectif-La-Gelule?session=422 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Une soirée pour célébrer Michael Brecker, sans doute le saxophoniste ténor le plus influent après John Coltrane. En mêlant jazz, funk et pop à l’héritage coltranien, il a ouvert la vo … Groove Jazz