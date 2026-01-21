Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole »

Cette formation, construite et animée par des agent·es de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, vous propose de :

vous guider et vous outiller dans vos missions sur le terrain ;

vous partager les informations essentielles sur les dispositifs de l’action sociale à Paris que vous pouvez transmettre aux personnes accompagnées

clarifier votre rôle en tant que bénévole dans cette mission de première orientation, aux côtés des professionnel·les

Et bien sûr, répondre à toutes vos questions !

Vous êtes bénévole et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’offre sociale parisienne pour mieux orienter les personnes que vous rencontrez sur le terrain ? Cette formation est faite pour vous !

Le mardi 14 avril 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Inscrivez-vous en complétant le formulaire

Tout public.

