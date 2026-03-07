Un boulevard pour les premiers pas du cinéma Médiathèque Françoise Sagan Paris

La médiathèque accueille le lancement de la nouvelle publication illustrée de la société historique de l’arrondissement, Histoire et Vies du 10e, rédigée par Claude Calvarin : Un boulevard pour les premiers pas du cinéma. Georges Lordier, un pionnier à l’épreuve de la Grande Guerre dans le 10e arrondissement.

Il y a 130 ans, le cinématographe faisait ses débuts sur les Grands Boulevards, haut lieu de fêtes et de loisirs. Dans cet ouvrage, Claude Calvarin retrace le foisonnement des premiers temps du cinéma en s’intéressant particulièrement au parcours d’un pionnier aujourd’hui oublié, Georges Lordier (1884-1922).

Au cours de sa brève existence, ce touche-à-tout du cinématographe déploie une activité tous azimuts : producteur de films, exploitant de salles de cinéma – dont quatre dans le 10e arrondissement –, mais aussi directeur d’un journal professionnel et président du Syndicat de la presse cinématographique. C’est un témoin modeste mais éclairant d’une industrie qui se cherche encore.

Les adhérents à l’association Histoire et Vies du 10e recevront gratuitement un exemplaire de la publication. Il sera également possible de l’acheter à l’unité (20€).

Cette rencontre sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.

Lancement de la publication et rencontre avec Claude Calvarin, d’Histoire et Vies du 10e

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation en ligne, par téléphone ou sur place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

