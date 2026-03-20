Santé mentale des ados, parlons-en ! FGO-Barbara Paris

Santé mentale des ados, parlons-en !

Mardi 14 avril 2026 – de 18h30 à 20h30 – à FGO-BARBARA – 1 rue Fleury, 75018 Paris.

Avec les interventions de :

– Mathilde HAMONET, pédopsychiatre

– Professionnelles de l’association les Enfants de la Goutte D’Or

– Parents et jeunes adultes

Des extraits de films seront proposés afin de faciliter la participation du public et l’émergence de témoignages et de questions.

Un événement organisé par les Ceméa France et l’association Les Enfants de la Goutte d’or avec le soutien de la Cité Éducative du 18ème et de FGO BARBARA.

Une conférence-débat participative ouverte à tous les parents et autres acteurs éducatifs professionnels et bénévoles du 18ème.

Le mardi 14 avril 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Ouvert à tous les parents et autres acteurs éducatifs professionnels et bénévoles du 18ème, sur réservation.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T18:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris

https://cemea-formation.com/promo/2026/April/PARIS/stage/AN-FRM26MSM3 +33153262424 evenements@cemea.asso.fr



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