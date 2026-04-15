Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PETiTOM LES ETOILES Paris

PETiTOM LES ETOILES Paris

PETiTOM LES ETOILES Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : LES ETOILES

Adresse : 61, RUE DU CHÂTEAU D'EAU

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 20:00

PETiTOM Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75

À voir aussi à Paris (75)