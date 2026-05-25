Collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes sans abri La Fabrique de la Solidarité Paris

Une collecte de produits d’été pour répondre aux besoins

En complément des nombreuses actions

conduites par la Ville de Paris et le secteur associatif pour accompagner au

mieux les personnes à la rue en hiver comme en été, la Fabrique de la

Solidarité lance une collecte, inédite par son ampleur, de produits indispensables

l’été (crèmes solaires, lunettes de soleil, casquettes, brumisateurs) auprès

des citoyennes et des citoyens, des acteurs institutionnels et privés. A l’issue de cette collecte, les acteurs du champ social

disposeront de « kits fraîcheur » qui seront distribués aux personnes

les plus vulnérables.

Comment participer à la collecte ?

Pour réaliser ces kits, nous avons besoin de :



Crèmes solaires haute protection (non entamées)

Brumisateurs (petit format et non entamés)

Produits d’hygiène (petit format et non entamés)

Casquettes ou bobs

Lunettes de soleil

Seuls les produits neufs ou en très bon état seront acceptés.

Venez ensuite déposer vos dons à l’un de ces points de collecte :

à la Fabrique de la Solidarité, 8 rue de la Banque 75002 Paris. Du mardi au vendredi, de 9h à 17h. Du 26 mai au 18 juin 2026 inclus

Au centre commercial Italie Deux, 30 avenue d’Italie 75013 Paris. Les mercredis 3, 10 et 17 juin 2026 de 14h à 18h.

Participez à la collecte de produits et accessoires d’été pour répondre aux besoins des personnes en situation de rue durant les fortes chaleurs.

Du mardi 26 mai 2026 au jeudi 18 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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