Collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes sans abri La Fabrique de la Solidarité Paris
Collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes sans abri La Fabrique de la Solidarité Paris mardi 26 mai 2026.
Une collecte de produits d’été pour répondre aux besoins
En complément des nombreuses actions
conduites par la Ville de Paris et le secteur associatif pour accompagner au
mieux les personnes à la rue en hiver comme en été, la Fabrique de la
Solidarité lance une collecte, inédite par son ampleur, de produits indispensables
l’été (crèmes solaires, lunettes de soleil, casquettes, brumisateurs) auprès
des citoyennes et des citoyens, des acteurs institutionnels et privés. A l’issue de cette collecte, les acteurs du champ social
disposeront de « kits fraîcheur » qui seront distribués aux personnes
les plus vulnérables.
Comment participer à la collecte ?
Pour réaliser ces kits, nous avons besoin de :
- Crèmes solaires haute protection (non entamées)
- Brumisateurs (petit format et non entamés)
- Produits d’hygiène (petit format et non entamés)
- Casquettes ou bobs
- Lunettes de soleil
Seuls les produits neufs ou en très bon état seront acceptés.
Venez ensuite déposer vos dons à l’un de ces points de collecte :
- à la Fabrique de la Solidarité, 8 rue de la Banque 75002 Paris. Du mardi au vendredi, de 9h à 17h. Du 26 mai au 18 juin 2026 inclus
- Au centre commercial Italie Deux, 30 avenue d’Italie 75013 Paris. Les mercredis 3, 10 et 17 juin 2026 de 14h à 18h.
Participez à la collecte de produits et accessoires d’été pour répondre aux besoins des personnes en situation de rue durant les fortes chaleurs.
Du mardi 26 mai 2026 au jeudi 18 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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