Rencontre-dédicace avec Pascal Bresson au Panthéon Le Panthéon Paris

Rendez-vous à la librairie-boutique du Panthéon

Rendez-vous au Panthéon, le 25 mai, de 14h à 17h, pour une rencontre-dédicace autour des combats, des convictions et du parcours exceptionnel de Robert Badinter.

La rencontre sera également l’occasion pour l’auteur d’évoquer et de dédicacer la bande-dessinée Simone Veil, L’immortelle.

A l’occasion de la clôture de l’exposition Robert Badinter, La justice au cœur, le 25 mai prochain, le Panthéon accueille Pascal Bresson, scénariste de la bande dessinée Robert Badinter, L’homme juste.

Le lundi 25 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit sous condition

Lundi 25 mai 2026

De 14h à 17h

Tarifs: inclus dans le billet d’entrée

Où : La signature se fera à la boutique du Panthéon

Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-25T14:00:00+02:00_2026-05-25T17:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/rencontre-dedicace-avec-pascal-bresson https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis



Afficher la carte du lieu Le Panthéon et trouvez le meilleur itinéraire

