Rencontre-dédicace avec Pascal Bresson au Panthéon Le Panthéon Paris
Rencontre-dédicace avec Pascal Bresson au Panthéon Le Panthéon Paris lundi 25 mai 2026.
Rendez-vous à la librairie-boutique du Panthéon
Rendez-vous au Panthéon, le 25 mai, de 14h à 17h, pour une rencontre-dédicace autour des combats, des convictions et du parcours exceptionnel de Robert Badinter.
La rencontre sera également l’occasion pour l’auteur d’évoquer et de dédicacer la bande-dessinée Simone Veil, L’immortelle.
A l’occasion de la clôture de l’exposition Robert Badinter, La justice au cœur, le 25 mai prochain, le Panthéon accueille Pascal Bresson, scénariste de la bande dessinée Robert Badinter, L’homme juste.
Le lundi 25 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit sous condition
- Lundi 25 mai 2026
- De 14h à 17h
- Tarifs: inclus dans le billet d’entrée
- Où : La signature se fera à la boutique du Panthéon
Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-25T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-25T14:00:00+02:00_2026-05-25T17:00:00+02:00
Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris
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