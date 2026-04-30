Village Croix-Rouge : venez découvrir nos activités et vous former ! Parvis de la Gare Montparnasse Paris

Visite d’ambulance, formations gratuites aux gestes qui sauvent et préparation face aux catastrophes, sensibilisation au droit international humanitaire, jeux pour les plus petits et les plus grands, et pleins d’autres…

Les bénévoles de l’unité locale Croix-rouge du XVème arrondissement de Paris seront présents pour accueillir la population sur les différents stands.

Forte de plus de 300 bénévoles, l’unité locale Croix-Rouge du XVème arrondissement de Paris intervient au quotidien dans le plus vaste arrondissement parisien, et aussi le plus densément peuplé, avec près de 230 000 habitants.

En quelques chiffres, sur 2025 :

– 300 nouveaux citoyens-sauveteurs grâce aux formations en premiers secours citoyen (PSC) dispensées par notre équipe de bénévole ;

– 8 actions de sensibilisation au Droit International Humanitaire réalisées dans nos locaux ;

– 88 missions de secours effectuées sur le territoire parisien ;

– 64 maraudes réalisées dans le XVème arrondissement et 700 vêtements chauds collectés et distribués aux personnes accompagnées ;

– 261 familles accompagnées par notre épicerie solidaire avec 29,7 tonnes de nourriture et de produits d’hygiène vendus ;

– Plus de 1 500 heures de cours de français dispensées dans l’année ;

– Près de 100 heures d’ateliers numériques et tout autant d’heure de soutien scolaire ;

– Près de 500 participants à nos 45 sorties culturelles.

La Croix-Rouge de Paris 15 se mobilise et organise, pour le lancement de la Quête nationale, un Village Croix-Rouge sur le Parvis de la Gare Montparnasse le samedi 23 mai (9h-18h).

Le samedi 23 mai 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T09:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

Parvis de la Gare Montparnasse Place Raoul Dautry 75015 Paris

https://paris15.croix-rouge.fr +33148280315 ul.paris15@croix-rouge.fr



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