On rewind back à la soirée Chronologic Reverse : à La Machine le 22 mai ! La Machine du Moulin Rouge Paris

CHRONOLOGIC REVERSE !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies.

Mais cette fois ci on change les règles: départ twerké en 2010 et arrivée twistée au bout de la nuit dans les 50’s.

10’s › 00’s › 90’s › 80’s › 70’s › 60’s › 50’s. Distillées en mode REVERSE.

La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

So let’s dance, let’s shout, shake your body down to the ground!

Événement dans la salle du Central.

La Chronologic Reverse est de retour le vendredi 22 mai 2026 dans Le Central de La Machine !

Le vendredi 22 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 20 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T23:55:00+02:00_2026-05-22T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-reverse-4/ https://fb.me/e/4tgVOHbGs https://fb.me/e/4tgVOHbGs



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