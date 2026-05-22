On rewind back à la soirée Chronologic Reverse : à La Machine le 22 mai ! La Machine du Moulin Rouge Paris
On rewind back à la soirée Chronologic Reverse : à La Machine le 22 mai ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 23 mai 2026.
CHRONOLOGIC REVERSE !
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies.
Mais cette fois ci on change les règles: départ twerké en 2010 et arrivée twistée au bout de la nuit dans les 50’s.
10’s › 00’s › 90’s › 80’s › 70’s › 60’s › 50’s. Distillées en mode REVERSE.
La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.
Une orgie musicale, un jet lag intemporel.
So let’s dance, let’s shout, shake your body down to the ground!
Événement dans la salle du Central.
La Chronologic Reverse est de retour le vendredi 22 mai 2026 dans Le Central de La Machine !
Le vendredi 22 mai 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 20 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T02:55:00+02:00
fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T23:55:00+02:00_2026-05-22T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-reverse-4/ https://fb.me/e/4tgVOHbGs https://fb.me/e/4tgVOHbGs
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026