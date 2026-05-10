Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris vendredi 22 mai 2026.
Léa Baron
est une journaliste indépendante ayant un goût prononcé pour les sujets
sociétaux et culturels. Après avoir couvert l’actualité internationale
pendant près de huit ans, elle s’est spécialisée sur la Corée du Sud.
Pour Korea Cantina, elle a signé les textes et mené les interviews.
Kang Su-hyun
a été formée initialement au cinéma à Lyon, puis à la photographie à
Paris. Elle a poursuivi sa carrière en Corée du Sud, où elle a travaillé
comme photographe. En 2019, elle ouvre son restaurant Pochat 5 à Paris
et publie le livre Bistrot coréen en 2023. En 2025, elle rejoint Hallyu
Kitchen, un projet de cantine coréenne à l’esprit contemporain.
Aujourd’hui, elle propose des ateliers de cuisine et signe les recettes de Korea Cantina.
À travers le livre Korea Cantina,
cette conférence explore comment la table coréenne représente un
véritable miroir de l’histoire, des traditions et des transformations de
la société coréenne, tout en s’imposant comme un outil stratégique de
diplomatie culturelle.
Vous aurez la possibilité d’acheter le livre à la fin de la conférence, ainsi que de le faire dédicacer !
Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !
Le vendredi 22 mai 2026
de 12h30 à 12h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T12:30:00+02:00_2026-05-22T12:30:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr
Afficher la carte du lieu Université Ouverte – Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris 10 mai 2026
- Bastien Ribot trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 10 mai 2026
- Salomon Buch, un jeune bundiste sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris 10 mai 2026
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026