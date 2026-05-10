Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Léa Baron

est une journaliste indépendante ayant un goût prononcé pour les sujets

sociétaux et culturels. Après avoir couvert l’actualité internationale

pendant près de huit ans, elle s’est spécialisée sur la Corée du Sud.

Pour Korea Cantina, elle a signé les textes et mené les interviews.

Kang Su-hyun

a été formée initialement au cinéma à Lyon, puis à la photographie à

Paris. Elle a poursuivi sa carrière en Corée du Sud, où elle a travaillé

comme photographe. En 2019, elle ouvre son restaurant Pochat 5 à Paris

et publie le livre Bistrot coréen en 2023. En 2025, elle rejoint Hallyu

Kitchen, un projet de cantine coréenne à l’esprit contemporain.

Aujourd’hui, elle propose des ateliers de cuisine et signe les recettes de Korea Cantina.

À travers le livre Korea Cantina,

cette conférence explore comment la table coréenne représente un

véritable miroir de l’histoire, des traditions et des transformations de

la société coréenne, tout en s’imposant comme un outil stratégique de

diplomatie culturelle.

Vous aurez la possibilité d’acheter le livre à la fin de la conférence, ainsi que de le faire dédicacer !

Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !

Le vendredi 22 mai 2026

de 12h30 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T15:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T12:30:00+02:00_2026-05-22T12:30:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr



Afficher la carte du lieu Université Ouverte – Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire

