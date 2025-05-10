Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute »

Plus d’un groupe, Radiohead est une expérience. Le groupe britannique a osé remettre en question les codes du rock, repoussant les limites de la musique contemporaine. Des chefs-d’oeuvre comme « OK Computer » « Kid A » mêlent rock alternatif, électronique et ambiances atmosphériques, amenant l’auditeur dans un univers dense et complexe

Chaque chanson devient une immersion dans un monde souvent désenchanté, où la beauté se mêle à l’inquiétude

Plongez dans l’univers de Radiohead lors de ce Sunday Tribute où plusieurs groupes locaux reprendront en live leurs titres incontournables

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Dimanche 10 Mai 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

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Les Rendez-Vous de 2026

Sunday Tribute David Bowie les 4 et 11 janvier

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Sunday Tribute Franz Ferdinand le 18 janvier

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Sunday Tribute Linkin Park le 25 janvier

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Sunday Tribute The Beatles le 1er février

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Sunday Tribute 2000s Girls to the front ! le 15 février avec Avril Lavigne, Evanescence, Paramore, The Pretty Reckless…

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Sunday Tribute Queen le 22 février

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Sunday Tribute Led Zeppelin le 1 Mars

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Sunday Tribute The Strokes le 8 Mars

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Sunday Tribute Dire Straits le 15 Mars

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Sunday Tribute Lana Del Rey le 22 Mars

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Sunday Tribute Sunday Night Fever le 29 Mars

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Monday Tribute Mac DeMarco le 6 Avril

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Sunday Tribute Pulp le 12 Avril

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Sunday Tribute Metallica le 19 Avril

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Sunday Tribute The Smiths le 26 Avril

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SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 10 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T19:00:00+02:00_2026-05-10T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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