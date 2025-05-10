Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris dimanche 10 mai 2026.
Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute »
Plus d’un groupe, Radiohead est une expérience. Le groupe britannique a osé remettre en question les codes du rock, repoussant les limites de la musique contemporaine. Des chefs-d’oeuvre comme « OK Computer » « Kid A » mêlent rock alternatif, électronique et ambiances atmosphériques, amenant l’auditeur dans un univers dense et complexe
Chaque chanson devient une immersion dans un monde souvent désenchanté, où la beauté se mêle à l’inquiétude
Plongez dans l’univers de Radiohead lors de ce Sunday Tribute où plusieurs groupes locaux reprendront en live leurs titres incontournables
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Dimanche 10 Mai 2025
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
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Les Rendez-Vous de 2026
Sunday Tribute David Bowie les 4 et 11 janvier
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Sunday Tribute Franz Ferdinand le 18 janvier
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Sunday Tribute Linkin Park le 25 janvier
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Sunday Tribute The Beatles le 1er février
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Sunday Tribute 2000s Girls to the front ! le 15 février avec Avril Lavigne, Evanescence, Paramore, The Pretty Reckless…
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Sunday Tribute Queen le 22 février
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Sunday Tribute Led Zeppelin le 1 Mars
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Sunday Tribute The Strokes le 8 Mars
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Sunday Tribute Dire Straits le 15 Mars
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Sunday Tribute Lana Del Rey le 22 Mars
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Sunday Tribute Sunday Night Fever le 29 Mars
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Monday Tribute Mac DeMarco le 6 Avril
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Sunday Tribute Pulp le 12 Avril
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Sunday Tribute Metallica le 19 Avril
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Sunday Tribute The Smiths le 26 Avril
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SUPERSONIC
Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris
http://supersonic-paris.fr/
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 10 mai 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T19:00:00+02:00_2026-05-10T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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