House Archive Peniche Marcounet Paris

Chaque événement est pensé comme un moment de partage, où le groove rassemble, les basses résonnent et la musique devient une énergie collective avec une tracklist d’exception. Composition : Alazar, Imane, Abol, Toma

House Archive est un collectif qui fait vibrer les nuits de Paris à travers des soirées dédiées à la house sous toutes ses nuances.

Le samedi 02 mai 2026

de 20h00 à 02h00

payant Billetterie : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T20:00:00+02:00_2026-05-02T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Peniche Marcounet et trouvez le meilleur itinéraire

