House Archive Peniche Marcounet Paris
House Archive Peniche Marcounet Paris samedi 2 mai 2026.
Chaque événement est pensé comme un moment de partage, où le groove rassemble, les basses résonnent et la musique devient une énergie collective avec une tracklist d’exception. Composition : Alazar, Imane, Abol, Toma
House Archive est un collectif qui fait vibrer les nuits de Paris à travers des soirées dédiées à la house sous toutes ses nuances.
Le samedi 02 mai 2026
de 20h00 à 02h00
payant Billetterie : 5 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T20:00:00+02:00_2026-05-02T02:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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