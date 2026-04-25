Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris
Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris dimanche 10 mai 2026.
Dans le cadre de ses actions en faveur de l’égalité et du vivre-ensemble, Espoir 18 présente une représentation théâtrale portée par les jeunes de l’association.
À travers une création originale, le public est plongé au cœur d’un immeuble menacé de démolition, théâtre d’histoires de vie, de tensions, de solidarités et de relations humaines à la fois simples, complexes et surprenantes.
Par une approche mêlant théâtre et musique, les jeunes abordent des thématiques fortes telles que les inégalités, les stéréotypes, le racisme et l’antisémitisme, en faisant résonner leurs expériences et leur regard sur la société.
Ce temps fort, à la fois artistique et engagé, vise à sensibiliser, encourager le dialogue et valoriser la parole des jeunes, tout en créant un moment de rencontre avec le public.
Une représentation théâtrale portée par les jeunes d’Espoir 18 pour sensibiliser aux enjeux d’égalité et de société à travers une création engagée.
Le dimanche 10 mai 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit sous condition
Entrée gratuite mais inscriptions en ligne : Dir.gen.espoir18@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T17:00:00+02:00_2026-05-10T21:00:00+02:00
Lavoir Moderne Parisien 35 Rue Léon 75018 Paris
dir.gen.espoir18@gmail.com https://www.facebook.com/espoir75018/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/espoir75018/?locale=fr_FR
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