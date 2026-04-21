Rencontre et atelier : Échange autour de l’écriture au féminin dans le cinéma d’animation Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS

Des héroïnes qui marquent… et celles qu’on aimerait (ré)écrire.

Nous vous proposons un temps de réflexion et de création autour des personnages féminins dans l’animation aux côtés de Léa Cousty, stoaryboardeuse et scénariste.

Entre regard critique sur l’évolution des personnages féminins, discussion sur les choix d’écriture et partage d’expériences, la rencontre ouvre un espace pour questionner ce qui fonctionne, et ce qui peut encore évoluer.

Un temps d’échange collectif permettra de croiser les points de vue, avant de passer à la pratique avec un atelier pour imaginer, écrire ou dessiner un personnage selon ses envies.

Léa Cousty a contribué à différents projets, du format épisodes au long-métrage, et travaille aujourd’hui au sein du studio Illumination. Son parcours l’a amenée à intervenir sur des univers variés, notamment Minions, Astérix, Oggy et les cafards ou Chip’n’dale Park’s life.

Un moment pour créer, échanger et expérimenter ensemble, dans un cadre bienveillant, sans pression et ouvert à tou·tes.

Du matériel de dessin sera fourni sur place (feuille et crayons), vous pouvez, si vous le souhaitez, amener le vôtre.

Événement accessible avec salle et toilettes PMR, vélotypie et traduction LSF possibles lors de l’inscription.

Informations sur l’association Les Aliennes :

La mission de l’association Les Aliennes est de changer les représentations des femmes et des minorités de genre dans la société grâce à la culture. Pour cela, nous organisons des événements culturels féministes pour célébrer la création des femmes et de ces minorités mais également sensibiliser le grand public à l’égalité entre les genres par le biais d’actions ludiques et tout public. Nous nous attachons à établir un climat d’optimisme, d’enthousiasme et d’intelligence collective au sein de toutes ses actions.

Rencontre sous forme de conférence avec la storyboardeuse et scénariste Léa Cousty suivi d’un atelier de dessin/écriture d’un brief pour définir les personnages féminins qu’on aimerait voir dans le cinéma d’animation. Aucune compétence en dessin ou écriture nécessaire.

Le samedi 25 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 76 rue Daguerre 75014 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/les-aliennes/evenements/echange-autour-de-l-ecriture-au-feminin-dans-le-cinema-d-animation



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