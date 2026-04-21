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La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris

La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris

La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : Maison de la culture du Japon à Paris

Adresse : 101 bis Quai Jacques Chirac

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : <p><b>Tarif </b>13 € (matériel compris) </p><p><b>Tarif groupe</b> (de 12 à 15 enfants) 10 € par personne</p>

À cette occasion, il est de coutume de décorer des casques
traditionnels et des carpes, symboles de force, et de manger des douceurs comme
les kashiwa mochi ou les chimaki.

Après avoir découvert l’origine et l’histoire de cette
fête, les enfants fabriqueront leur propre carpe en papier.

Ils pourront la décorer eux-mêmes avec des tampons en
pomme de terre pour y ajouter de jolis motifs.

Un atelier créatif et ludique pour célébrer ensemble la
fête des enfants !

Atelier animé par Sayaka Cointre.

Le 5 mai, on célèbre la fête des enfants au Japon ! C’est un événement important pendant lequel on souhaite aux enfants de grandir forts et en bonne santé.
Le mardi 21 avril 2026
de 16h00 à 17h30
Le mardi 21 avril 2026
de 14h00 à 15h30
Le mardi 21 avril 2026
de 11h30 à 13h00
payant

Tarif 13 € (matériel compris)

Tarif
groupe (de 12 à 15 enfants) 10 € par personne

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00;2026-04-21T16:00:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac  75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
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