La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris

À cette occasion, il est de coutume de décorer des casques

traditionnels et des carpes, symboles de force, et de manger des douceurs comme

les kashiwa mochi ou les chimaki.

Après avoir découvert l’origine et l’histoire de cette

fête, les enfants fabriqueront leur propre carpe en papier.

Ils pourront la décorer eux-mêmes avec des tampons en

pomme de terre pour y ajouter de jolis motifs.

Un atelier créatif et ludique pour célébrer ensemble la

fête des enfants !

Atelier animé par Sayaka Cointre.

Le 5 mai, on célèbre la fête des enfants au Japon ! C’est un événement important pendant lequel on souhaite aux enfants de grandir forts et en bonne santé.

Le mardi 21 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le mardi 21 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le mardi 21 avril 2026

de 11h30 à 13h00

payant

Tarif 13 € (matériel compris)

Tarif

groupe (de 12 à 15 enfants) 10 € par personne

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00;2026-04-21T16:00:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel



Afficher la carte du lieu Maison de la culture du Japon à Paris et trouvez le meilleur itinéraire

