Brina Svit présente « Adiós à Buenos Aires » avec la complicité de Laura Alcoba – Soirée musicale, Librairie Gallimard, Paris

Brina Svit présente « Adiós à Buenos Aires » avec la complicité de Laura Alcoba – Soirée musicale Mardi 21 avril, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00

« Ça y est, c’est fait, je n’écrirai plus sur le tango », annonce Brina Svit. « Et probablement je ne retournerai pas à Buenos Aires non plus. »

Finalement, elle y va encore une fois. Pour danser, bien sûr. Pour revoir ses amis slovènes, enfants de ceux qui ont fui le pays après la guerre. Et pour faire ses adieux à cette ville qu’elle a aimée pendant vingt ans avec passion.

Brina Svit est journaliste, écrivaine, scénariste et réalisatrice, Adiós à Buenos Aires est son onzième livre publié aux Éditions Gallimard. On y retrouve le danseur de tango Coco Dias, ainsi que quelques autres personnages du roman Coco Dias ou La Porte Dorée (2007).

Venez découvrir « Adiós à Buenos Aires » publié aux Éditions Gallimard.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-brina-svit-presente-adios-a-buenos-aires-avec-la-complicite-de-laura-alcoba-soiree-musicale-1986313038769 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/SvitAdiosGallimard »}]

« Ça y est, c’est fait, je n’écrirai plus sur le tango », annonce Brina Svit. « Et probablement je ne retournerai pas à Buenos Aires non plus. » Finalement, elle y va encore une fois. …