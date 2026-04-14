Conférence : Un autre La Fontaine Ecole des Mines Paris

L’intervenant est Florence Orwat, professeure de chaire supérieure, qui interviendra sur le thème ‘Un autre La Fontaine’, sa vie, les contes (pas seulement les fables), sa famille, son rapport au jansénisme, au ministre Nicolas Fouquet.

(programme complet de ce cycle 3 de conférences, du mardi 14 avril au mardi 16 juin, à https://www.canal-u.tv/chaines/culturegnum/conferences-l-heure-cultureg-a-mines-psl)

Conférence « L’heure cultureG à Mines-PSL » le mardi 14 avril à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 14 avril 2026

de 18h30 à 20h30

payant

De 2 à 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T18:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

Ecole des Mines 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/un-autre-la-fontaine-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-3-seance-1/2026/04/14/926at-provins-1872-1952-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-4/2025/12/19/877 cultureg2026@orange.fr



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