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Conférence : Un autre La Fontaine Ecole des Mines Paris

Conférence : Un autre La Fontaine Ecole des Mines Paris

Conférence : Un autre La Fontaine Ecole des Mines Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : Ecole des Mines

Adresse : 60, boulevard Saint-Michel

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif : <p>De 2 à 5 euros.</p>

L’intervenant est Florence Orwat, professeure de chaire supérieure, qui interviendra sur le thème ‘Un autre La Fontaine’, sa vie, les contes (pas seulement les fables), sa famille, son rapport au jansénisme, au ministre Nicolas Fouquet.

(programme complet de ce cycle 3 de conférences, du mardi 14 avril au mardi 16 juin, à https://www.canal-u.tv/chaines/culturegnum/conferences-l-heure-cultureg-a-mines-psl)

Conférence « L’heure cultureG à Mines-PSL » le mardi 14 avril à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).
Le mardi 14 avril 2026
de 18h30 à 20h30
payant

De 2 à 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-14T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T18:30:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00

Ecole des Mines 60, boulevard Saint-Michel  75006 Paris
https://mines-paris.org/fr/event/un-autre-la-fontaine-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-3-seance-1/2026/04/14/926at-provins-1872-1952-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-4/2025/12/19/877 cultureg2026@orange.fr


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