Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris

Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale. Un moment interactif pour comprendre, sensibiliser et mieux repérer ses propres besoins.

Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale.

Le mardi 21 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription à l’adresse maison.asso.15@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T15:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00

MVAC du 15e 22 rue de la Saïda 75015 Paris

maison.asso.15@paris.fr



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