Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris
Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris mardi 21 avril 2026.
Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale. Un moment interactif pour comprendre, sensibiliser et mieux repérer ses propres besoins.
Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale.
Le mardi 21 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription à l’adresse maison.asso.15@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T15:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00
MVAC du 15e 22 rue de la Saïda 75015 Paris
maison.asso.15@paris.fr
Afficher la carte du lieu MVAC du 15e et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026