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Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris

Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris

Echanges santé mentale MVAC du 15e Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : MVAC du 15e

Adresse : 22 rue de la Saïda

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : <p>Inscription à l'adresse maison.asso.15@paris.fr</p>

Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale. Un moment interactif pour comprendre, sensibiliser et mieux repérer ses propres besoins.

Afrique Arc-En-Ciel Paris propose un atelier d’échanges et de questions réponses autour des enjeux de santé mentale.
Le mardi 21 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription à l’adresse maison.asso.15@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T15:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00

MVAC du 15e 22 rue de la Saïda  75015 Paris
maison.asso.15@paris.fr


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