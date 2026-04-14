Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris

Forum Emploi & Formation Jeudi 16 avril, 14h00 Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Le Centre Paris Anim’ Interclub 17 et l’Annexe Loucheur ont le plaisir de vous inviter à leur Forum Emploi & Formation, qui se tiendra le jeudi 16 avril de 14h à 17h.

Cet événement a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelle pour les jeunes. Il réunira en un même lieu des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement afin de vous proposer des opportunités concrètes et un soutien adapté à votre parcours.

Plusieurs pôles seront présents tout au long de l’après-midi :

Recrutement : offres d’emploi en CDD, CDI, jobs d’été et jobs étudiants dans différents secteurs

Accompagnement à l’emploi : conseils personnalisés (CV, entretiens, recherche d’emploi)

Formation & insertion : découverte de parcours et dispositifs pour accéder à l’emploi

Aides & dispositifs : informations sur les aides financières liées à l’activité professionnelle

Ce forum est une opportunité concrète de rencontrer des recruteurs et des professionnel·le·s, de développer votre réseau et de repartir avec des pistes sérieuses pour votre avenir professionnel.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour un moment d’échange utile et dynamique au Centre Paris Anim’ Interclub 17.

Pensez à apporter plusieurs CV !

Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

Le Centre Paris Anim’ Interclub 17 et l’Annexe Loucheur organisent leur Forum Emploi & Formation le jeudi 16 avril, de 14h à 17h.