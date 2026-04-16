Atelier : jonglage à Paris 20 Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de participer au show square de cette année. Elle y propose un atelier de jonglage, avec une démonstration et une occasion de tester sa dextérité et sa vitesse d’apprentissage : vous pouvez y participer !

Gratuit et ouvert au public.

Date et lieu

Mardi 21 avril 2026

15h30 – 17h30

Centre Paris Anim’ Wangari Muta MAATHAI — 15 Rue Mouraud, 75020 Paris

Contacts

Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21

Site internet

Instagram

Le 21 avril 2026, rejoignez l’atelier qui vous apprend à jongler. L’activité est gratuite et tout public.

Le mardi 21 avril 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-21T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T15:30:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

https://cielefildesoie.com/ +33666739321 cielefildesoie@gmail.com



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