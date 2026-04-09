De Bastille à la Seine : Visite dessinée au port de l’Arsenal Place de la Bastille Paris

Aux abords de la place de la Bastille, le port de l’Arsenal reste un lieu relativement méconnu du centre de Paris. Ancien lieu de débarquement d’une grande majorité de matière première (bois, marbre, etc) servant au bon fonctionnement de la ville durant plusieurs siècles, il est aujourd’hui un port de plaisance préservé de l’agitation urbaine.

Directement relié à la place depuis son réaménagement en 2022, il permet de rejoindre la Seine en contrebas de la rue. A proximité d’une des places les plus vivantes de Paris, il s’agit d’un terrain de jeu parfait pour s’initier au dessin d’observation !

Tout au long de cette déambulation, nous explorerons les notions de points de vue, de perspective en reliant toujours ces croquis à l’histoire du lieu, faisant de votre témoignage dessiné la mémoire vive, au présent, de ce qui fait l’histoire de la ville.

Le matériel est fourni par le guide. Cette visite est adaptée aux débutants et aux dessinateurs confirmés.

Visite originale et créative en plein centre de Paris.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 16h30

Le samedi 25 avril 2026

de 14h00 à 16h30

payant

20 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T16:30:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T16:30:00+02:00

Place de la Bastille Place de la Bastille 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Place de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

