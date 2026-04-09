Ouverture de la guinguette de La Roche La Roche Paris

La guinguette de la La Roche, tenue par Le Recho, est en train de s’installer et ouvre ses portes à partir du jeudi 30 avril !

Du jeudi au samedi, de 16h à 21h, la guinguette vous proposera une carte de boissons et une petite offre de restauration à petit prix : hot-dog végé et carné, frites, cookies, softs, bières, vins, café et thé.

La Roche est un espace vivant et créatif à vocation sociale situé dans l’ancien hôpital La Rochefoucauld. Les jardins sont ouverts et accessibles au public du mercredi au samedi pour permettre à toutes et à tous de profiter de cet écrin de verdure. Une programmation artistique et culturelle (ateliers, expositions, portes ouvertes, etc.) s’ajoute à la vie du lieu. Pour en savoir plus.

Célébrons ensemble l’ouverture de la guinguette, un point de rendez-vous pour nos soirs estivaux !

Le jeudi 30 avril 2026

de 16h21 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T19:21:00+02:00

fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T16:21:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



Afficher la carte du lieu La Roche et trouvez le meilleur itinéraire

