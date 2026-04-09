Ouverture de la guinguette de La Roche La Roche Paris
Ouverture de la guinguette de La Roche La Roche Paris jeudi 30 avril 2026.
La guinguette de la La Roche, tenue par Le Recho, est en train de s’installer et ouvre ses portes à partir du jeudi 30 avril !
Du jeudi au samedi, de 16h à 21h, la guinguette vous proposera une carte de boissons et une petite offre de restauration à petit prix : hot-dog végé et carné, frites, cookies, softs, bières, vins, café et thé.
La Roche est un espace vivant et créatif à vocation sociale situé dans l’ancien hôpital La Rochefoucauld. Les jardins sont ouverts et accessibles au public du mercredi au samedi pour permettre à toutes et à tous de profiter de cet écrin de verdure. Une programmation artistique et culturelle (ateliers, expositions, portes ouvertes, etc.) s’ajoute à la vie du lieu. Pour en savoir plus.
Célébrons ensemble l’ouverture de la guinguette, un point de rendez-vous pour nos soirs estivaux !
Le jeudi 30 avril 2026
de 16h21 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T19:21:00+02:00
fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T16:21:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
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