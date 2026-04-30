Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris

Du 27 avril au 3 mai 2026, la Semaine européenne de la

vaccination est l’occasion de rappeler l’engagement de la Ville de Paris pour

faciliter l’accès à la vaccination à chaque âge de la vie — gratuitement et au

plus près des Parisiennes et des Parisiens.

Le centre de vaccination de l’Hôtel Dieu vous accueille

gratuitement et sans rdv pour faire un point sur vos vaccinations. À partir de

6 ans. Se munir si possible de son carnet de vaccination.

Des agents vous accueilleront dans le grand hall et vous orienteront.

Portes ouvertes au centre de vaccinations Hôtel Dieu.

Le jeudi 30 avril 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T13:30:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00

Hôpital Hôtel Dieu Galerie A1 – 4e étage, 1 Parvis de Notre Dame 75004 Paris



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