Le festival En Quête d’info joue les prolongations ! Venez découvrir les dessins satiriques de deux grandes plumes du dessin de presse, Coco et Juin, réalisés à l’occasion de la soirée « Guerre en Ukraine : la voix des femmes », le 6 mars 2025, à la bibliothèque Benoîte Groult.

Croqués sur le vif, ces dessins s’appuient sur les témoignages et les reportages menés en Ukraine par la journaliste Clara Marchaud (Un si long mois de février. Histoire intime de la guerre en Ukraine) et par l’activiste féministe et écrivaine franco-ukrainienne Inna Shevchenko (Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes, Prix des Femmes de Lettres 2025)

Corinne Rey, alias Coco, est dessinatrice de

presse à Libération

et Charlie Hebdo, scénariste et

dessinatrice de bandes dessinées.

Juin

est reporter-dessinateur à Charlie Hebdo depuis 2015.

En 2023, il publie sa première bande dessinée enquête « Bébés sans bras : un

déni sanitaire » avec la journaliste Mélanie Déchalotte (Les Échappés).

Cet événement a lieu dans le cadre du 2ème Festival de décryptage de l’information et d’éducation aux médias des bibliothèques dont la thématique est « S’informer en post-vérité »

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

Ironiques et satiriques, informatifs et dénonciateurs, mais toujours empreints d’humour, venez découvrir une sélection de dessins de Coco et de Juin dans la vitrine de la bibliothèque ! Ces dessins ont tous été réalisés à l’occasion de notre rencontre sur les femmes dans la guerre en Ukraine, le 6 mars 2025.

Du jeudi 30 avril 2026 au samedi 30 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T13:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T13:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T13:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-05T13:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T13:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T13:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T13:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T13:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-12T13:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T13:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T13:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T13:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T13:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-19T13:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T13:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T13:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T13:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T13:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-26T13:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T13:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T13:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T13:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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