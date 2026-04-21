Corée du Sud : voyage à travers un pays développé complexe et fascinant Club Montparnasse Paris
Corée du Sud : voyage à travers un pays développé complexe et fascinant Club Montparnasse Paris jeudi 30 avril 2026.
En 1950, la Corée figurait parmi les pays les plus pauvres au monde et en 2021, la Corée du Sud a su se hisser au 10e rang économique mondial. Malgré cette croissance exceptionnelle, les Coréens restent encore de nos jours imprégnés d’une culture ancienne qui leur est propre. Pour vous faire ressentir l’atmosphère particulière qui se dégage de ce pays, vous voyagerez du nord au sud à travers des photos et vidéos originales agrémentées d’extraits de musiques et de danse coréennes.
La Corée du Sud a su se hisser au 10e rang économique mondial. Malgré cette croissance exceptionnelle, les Coréens restent encore de nos jours imprégnés d’une culture ancienne qui leur est propre. Pour ressentir l’atmosphère particulière qui se dégage de ce pays, voyagez avec nous…..
Le jeudi 30 avril 2026
de 14h15 à 16h15
payant
Tarif : 12 €
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T17:15:00+02:00
fin : 2026-04-30T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T14:15:00+02:00_2026-04-30T16:15:00+02:00
Club Montparnasse 92bis boulevard Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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