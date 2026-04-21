Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Les 7 Parnassiens Cinéma Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris
Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Les 7 Parnassiens Cinéma Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris jeudi 30 avril 2026.
A l’issue de la projection de « Superasticot », grâce à Environa Ateliers, les tout-petits sont invités à participer à un atelier pratique pensé comme une introduction à la biodiversité et à la vie du sol. Au programme : observation d’un échantillon de sol vivant, et découverte des habitants du sol avec leurs rôles et interactions, pour apprendre à mieux les protéger.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
SUPERASTICOT
Collectif – 40min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Juste après la projection du film, l’association Environa Ateliers vous propose un atelier pour mieux comprendre l’écologie des sols et de ses habitants.
Le jeudi 30 avril 2026
de 15h45 à 17h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T18:45:00+02:00
fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T15:45:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00
Cinéma Les 7 Parnassiens – Multiciné 98 boulevard du Montparnasse 75014 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/804692352325602 https://www.facebook.com/events/804692352325602
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