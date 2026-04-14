IA & Communication : révolutionnez vos processus créatifs, Le Wagon, Paris

IA & Communication : révolutionnez vos processus créatifs Jeudi 30 avril, 18h30 Le Wagon Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Cet événement s’adresse aux freelances créatifs, entrepreneurs et professionnel(le)s de la communication souhaitant comprendre et exploiter le potentiel de l’IA générative. Tous les niveaux sont les bienvenus ! Aucun pré-requis technique n’est nécessaire. Format conférence-débat suivi d’un moment de networking convivial.

Ce que vous apprendrez :

✅ Comment structurer l’intégration de l’IA générative dans vos processus créatifs et opérationnels

✅ Les outils et techniques d’IA pour la création artistique et publicitaire de nouvelle génération

✅ Les bonnes pratiques pour allier performance, éthique et créativité avec l’intelligence artificielle

Le Wagon 16 villa gaudelet, Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/events/ia-communication-revolutionnez-vos-processus-creatifs-DHxPsx »}]

L’IA transforme en profondeur les métiers de la communication et de la création. De l’optimisation des workflows à la production de contenus, découvrez comment intégrer l’IA dans votre activité. IA création

Le Wagon et Maison Saint Germain