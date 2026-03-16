Recoudre, réparer, réinventer Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris

Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.

Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques simples de couture et repartir avec une chemise personnalisée, pleine de style et d’histoire.

Matériel fourni – viens surtout avec des vêtements à réparer ou remettre au goût du jour!

Inscription recommandée

Rejoignez-nous pour un moment de partage, de créativité et de mode durable !

Rejoignez-nous lors de notre atelier couture pour un moment créatif et convivial !

Le samedi 25 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

L’inscription est recommandée afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) 1 Pl. des Fêtes 75019 Paris

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