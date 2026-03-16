Recoudre, réparer, réinventer Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris
Recoudre, réparer, réinventer Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris samedi 25 avril 2026.
Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.
Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques simples de couture et repartir avec une chemise personnalisée, pleine de style et d’histoire.
Matériel fourni – viens surtout avec des vêtements à réparer ou remettre au goût du jour!
Inscription recommandée
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Le samedi 25 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
L’inscription est recommandée afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00
Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) 1 Pl. des Fêtes 75019 Paris
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