Michaël Valeanu Songbook / 10ème anniversaire !, JASS CLUB, Paris

Michaël Valeanu Songbook / 10ème anniversaire ! Vendredi 24 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T21:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* La guitare et lui, c’est une histoire d’amour qui dure depuis l’âge de 8 ans, quand son père lui a offert son premier instrument. Longtemps sidemen de la chanteuse Cyrille Aimée avec qui il a parcouru les scènes du monde entier, le guitariste Michael Valeanu surnommé « The Most French of New-York Guitariste » est de retour en Europe. Pour l’occasion, il célèbre dix ans de répertoire et revisite ses compositions forgées entre New York et Paris, des morceaux issus de Hard To Cook, Three of a Kind et Move Your Feet, relus pour la première fois dans un format quartet, avec un pianiste. Une nouvelle configuration qui ouvre la porte à d’autres couleurs, d’autres surprises. **Michaël Valeanu** / guitare **Noé Huchard** / piano **Clément Daldosso** / contrebasse **Guilhem Flouzat** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/403-Michael-Valeanu-Songbook-10eme-anniversaire?session=403 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/404-Michael-Valeanu-Songbook-10eme-anniversaire?session=404 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30La guitare et lui, c’est une histoire d’amour qui dure depuis l’âge de 8 ans, quand son père lui a offert son premier instrument. Longtemps sidemen de la chanteuse Cyrille Aimée avec … Jazz