Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris
Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris dimanche 10 mai 2026.
La première partie met en lumière différentes possibilités d’une approche ludique du genre du trio avec piano. Robert Schumann
est pour nous une figure clé, précisément en raison de sa proximité
idéologique avec E.T.A. Hoffmann. Dans son Trio avec piano n°2 en fa
majeur, il déploie un univers hautement expressif, marqué par une
impulsion presque euphorique et enjouée. Schumann rompt ici avec la
forme stricte et laisse les instruments se fondre les uns dans les
autres dans un dialogue constant et vivant. Chaque motif semble naître
directement de l’instant présent. Une musique qui célèbre l’immédiateté
de l’instant et abolit les frontières entre la composition et le
sentiment vécu.
Robert Schumann (1810-1856)
Trio avec piano n°2 en fa majeur, op. 80
Dans son 2e trio avec piano en ré mineur, Bohuslav Martinů
met l’accent sur la vitalité rythmique et la clarté de l’ensemble.
Composée en exil, cette œuvre se caractérise par une légèreté dansante
qui s’affirme face à la gravité des circonstances extérieures. Martinů
utilise l’« espace intermédiaire » entre les trois instruments pour
créer une énergie motrice qui rappelle la musique folklorique de son
pays natal tout en conservant une rigueur néoclassique. L’aspect ludique
de sa musique le rapproche intellectuellement de l’univers fantastique
de Schumann et relie ainsi les différents « mondes » de la diversité de
la musique de chambre en un tout vivant.
Bohuslav Martinů (1890-1959)
Trio pour piano nº2 en ré mineur, H. 327
Dans la seconde partie du programme, le Trio pour piano n° 2 en mi bémol majeur de Franz Schubert
mêle une puissance écrasante et une tendresse envoûtante, qui se
fondent et s’entremêlent harmonieusement. L’aspect divertissant de la
première partie du concert laisse place, dans la seconde, à une
réflexion sur les fondements de l’existence humaine. Dans l’une de ses
dernières grandes œuvres de musique de chambre, Schubert aborde rien de
moins que l’ensemble : la vie, les aspirations humaines et l’inévitable
réalité de la mort.
Au final, le voyage musical de Schubert (et donc aussi notre programme) mène au paradis et renvoie les auditeurs transformés.
Dans des dimensions qui font paraître immédiatement superficielle toute discussion à ce sujet.
C’est peut-être pour cela que la phrase d’Alfred Einstein sur les
compositions de Schubert s’applique particulièrement bien ici : « Faire de la musique, aimer, se taire ! » — Trio E.T.A.
Franz Schubert (1797-1828)
Trio en mi bémol majeur pour piano et cordes n°2, op. 100 (D. 929)
à noter : exposition E.T.A. Hoffmann, à jamais fantastique !
▂▂▂
Elene Meipariani, violon
Nadja Reich, violoncelle
Till Hoffmann, piano
Le programme « Jouer et vivre » réunit différentes approches et univers conceptuels de la littérature du trio avec piano.
Le dimanche 10 mai 2026
de 18h00 à 19h30
payant
7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T18:00:00+02:00_2026-05-10T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris
https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
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