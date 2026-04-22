Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris

La première partie met en lumière différentes possibilités d’une approche ludique du genre du trio avec piano. Robert Schumann

est pour nous une figure clé, précisément en raison de sa proximité

idéologique avec E.T.A. Hoffmann. Dans son Trio avec piano n°2 en fa

majeur, il déploie un univers hautement expressif, marqué par une

impulsion presque euphorique et enjouée. Schumann rompt ici avec la

forme stricte et laisse les instruments se fondre les uns dans les

autres dans un dialogue constant et vivant. Chaque motif semble naître

directement de l’instant présent. Une musique qui célèbre l’immédiateté

de l’instant et abolit les frontières entre la composition et le

sentiment vécu.

Robert Schumann (1810-1856)

Trio avec piano n°2 en fa majeur, op. 80

Dans son 2e trio avec piano en ré mineur, Bohuslav Martinů

met l’accent sur la vitalité rythmique et la clarté de l’ensemble.

Composée en exil, cette œuvre se caractérise par une légèreté dansante

qui s’affirme face à la gravité des circonstances extérieures. Martinů

utilise l’« espace intermédiaire » entre les trois instruments pour

créer une énergie motrice qui rappelle la musique folklorique de son

pays natal tout en conservant une rigueur néoclassique. L’aspect ludique

de sa musique le rapproche intellectuellement de l’univers fantastique

de Schumann et relie ainsi les différents « mondes » de la diversité de

la musique de chambre en un tout vivant.

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Trio pour piano nº2 en ré mineur, H. 327

Dans la seconde partie du programme, le Trio pour piano n° 2 en mi bémol majeur de Franz Schubert

mêle une puissance écrasante et une tendresse envoûtante, qui se

fondent et s’entremêlent harmonieusement. L’aspect divertissant de la

première partie du concert laisse place, dans la seconde, à une

réflexion sur les fondements de l’existence humaine. Dans l’une de ses

dernières grandes œuvres de musique de chambre, Schubert aborde rien de

moins que l’ensemble : la vie, les aspirations humaines et l’inévitable

réalité de la mort.

Au final, le voyage musical de Schubert (et donc aussi notre programme) mène au paradis et renvoie les auditeurs transformés.

Dans des dimensions qui font paraître immédiatement superficielle toute discussion à ce sujet.

C’est peut-être pour cela que la phrase d’Alfred Einstein sur les

compositions de Schubert s’applique particulièrement bien ici : « Faire de la musique, aimer, se taire ! » — Trio E.T.A.

Franz Schubert (1797-1828)

Trio en mi bémol majeur pour piano et cordes n°2, op. 100 (D. 929)

à noter : exposition E.T.A. Hoffmann, à jamais fantastique !

▂▂▂

Elene Meipariani, violon

Nadja Reich, violoncelle

Till Hoffmann, piano

Le programme « Jouer et vivre » réunit différentes approches et univers conceptuels de la littérature du trio avec piano.

Le dimanche 10 mai 2026

de 18h00 à 19h30

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T18:00:00+02:00_2026-05-10T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris

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