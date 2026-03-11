Stage arts plastiques | Chasse aux images | Vacances de Printemps 2026 Feibai Institute Paris

S’inspirer, pratiquer et créer, auprès des chefs-d’œuvre des histoires de l’art, c’est crucial pour l’éducation artistique et culturelle. Chasse aux images est un tel programme artistique et multidisciplinaire, organisé sous forme de stage intensif destiné aux enfants passionnés d’art à partir de 6 ans. En plusieurs journées, nous allons guider nos petits chasseurs d’art pour explorer des musées ou des sites historiques, esquisser des chefs-d’œuvre, plongeant dans l’étude de leurs styles esthétiques, pour recueillir les inspirations nécessaires à la création d’œuvres uniques dans l’atelier.

Moment des cours au Feibai Institute ; Crédits : Feibai Institute

Moment des cours au musée ; Crédits : Feibai Institute

Moment des cours au musée ; Crédits : Feibai Institute

Infos pratiques

Tous niveaux | 6 ans +

Date & horaires

mer.22 – ven.24/4/2026 – Vacances de Printemps

mer.21 – ven.23/10/2026 – Vacances de la Toussaint

Tarifs

260 EUR / Pass 3 jours

180 EUR / Pass 2 jours

Matériel compris

Inscriptions

https://feibai.org/programmes/chasse-aux-images/

–

Enseignants

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Co-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Co-fondateur de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’études chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Chasse aux images est un programme artistique et multidisciplinaire, organisé sous forme de stage intensif destiné aux enfants passionnés d’art à partir de 6 ans.

Du mercredi 21 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 16h30

Du mercredi 22 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 16h30

payant

260 euros : Pass 3 jours

180 euros : Pass 2 jours

Matériel compris.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-23T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T16:30:00+02:00;2026-10-22T10:30:00+02:00_2026-10-22T16:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T16:30:00+02:00

Feibai Institute 10, rue Thérèse 75001 10 rue ThérèseParis

https://feibai.org/ +33682798797 feibai.inst@gmail.com



Afficher la carte du lieu Feibai Institute et trouvez le meilleur itinéraire

