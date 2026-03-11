Stage arts plastiques | Chasse aux images | Vacances de Printemps 2026 Feibai Institute Paris
Stage arts plastiques | Chasse aux images | Vacances de Printemps 2026 Feibai Institute Paris mercredi 22 avril 2026.
S’inspirer, pratiquer et créer, auprès des chefs-d’œuvre des histoires de l’art, c’est crucial pour l’éducation artistique et culturelle. Chasse aux images est un tel programme artistique et multidisciplinaire, organisé sous forme de stage intensif destiné aux enfants passionnés d’art à partir de 6 ans. En plusieurs journées, nous allons guider nos petits chasseurs d’art pour explorer des musées ou des sites historiques, esquisser des chefs-d’œuvre, plongeant dans l’étude de leurs styles esthétiques, pour recueillir les inspirations nécessaires à la création d’œuvres uniques dans l’atelier.
Infos pratiques
Tous niveaux | 6 ans +
Date & horaires
mer.22 – ven.24/4/2026 – Vacances de Printemps
mer.21 – ven.23/10/2026 – Vacances de la Toussaint
Tarifs
260 EUR / Pass 3 jours
180 EUR / Pass 2 jours
Matériel compris
Inscriptions
https://feibai.org/programmes/chasse-aux-images/
–
Enseignants
ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Co-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.
HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Co-fondateur de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’études chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Chasse aux images est un programme artistique et multidisciplinaire, organisé sous forme de stage intensif destiné aux enfants passionnés d’art à partir de 6 ans.
Du mercredi 21 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 16h30
Du mercredi 22 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 16h30
payant
260 euros : Pass 3 jours
180 euros : Pass 2 jours
Matériel compris.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T16:30:00+02:00;2026-10-22T10:30:00+02:00_2026-10-22T16:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T16:30:00+02:00
Feibai Institute 10, rue Thérèse 75001 10 rue ThérèseParis
https://feibai.org/ +33682798797 feibai.inst@gmail.com
Afficher la carte du lieu Feibai Institute et trouvez le meilleur itinéraire