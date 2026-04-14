Olivier Laisney ‘Spectrum Of Rebellion’ / Album Release Party!, JASS CLUB, Paris

Olivier Laisney ‘Spectrum Of Rebellion’ / Album Release Party! Vendredi 1 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T21:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Le trompettiste Olivier Laisney, leader des groupes Slugged et Yantras et sideman aux côtés de musiciens tels que Louis Sclavis ou Magic Malik, présente un nouveau projet à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques contemporaines. Pour la sortie de ce nouveau projet baptisé *‘Spectrum Of Rebellion’*, le trompettiste invite le rappeur-poète Osloob Abdelrahman et ses textes mêlant poésie palestinienne et chant traditionnel arabe. Ensemble, ils célèbrent l’improvisation et l’art de la narration tout en questionnant notre mémoire collective. **Osloob Abdelrahman** / voix **Magic Malik** / flûte **Olivier Laisney** / trompette **Enzo Carniel** / piano **Etienne Renard** / basse **Emilian Ducret** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/417-Olivier-Laisney-Spectrum-Of-Rebellion-Album-Release-Party?session=417 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/418-Olivier-Laisney-Spectrum-Of-Rebellion-Album-Release-Party?session=418 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Le trompettiste Olivier Laisney, leader des groupes Slugged et Yantras et sideman aux côtés de musiciens tels que Louis Sclavis ou Magic Malik, présente un nouveau projet à la croisée … Hip-hop Jazz alternatif