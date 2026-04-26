Pastel Camp 2026 Maison de la Conversation Paris

Pastel Camp 2026 : Ton Immersion au Cœur de l’Industrie Musicale

Tu es passionné par la musique et la culture ? Tu rêves de comprendre l’envers du décor et de briser les barrières d’un monde souvent perçu comme inaccessible ? Après avoir réuni plus de 550 participants lors de ses précédentes éditions à Paris, Lille et Lyon, le Pastel Camp fait son grand retour en 2026 pour une édition exceptionnelle !

Le Concept

Le Pastel Camp, c’est presque trois jours de formation intensive, de rencontres inspirantes et de cas pratiques. Notre mission : t’offrir une perspective différente et des compétences concrètes pour te professionnaliser.

Le savais-tu ? Plus de 80% des participants des éditions précédentes ont trouvé un stage ou un emploi dans les 6 mois suivant l’événement.

Au programme : Une Formation à 360°

Durant ce week-end en immersion totale, nous explorerons les métiers des industries créatives à travers quatre grandes thématiques :

– Imaginer / Créer : Direction artistique, design, réalisation…

– Structurer : Gestion de projet, juridique, éditions…

– Diffuser : Médias, relations presse, influence, labels services…

– Activer : Production, événementiel, live…

Tu échangeras avec des intervenants issus de tout l’écosystème : majors (Sony, Universal, Warner), médias (Grünt, Skyrock, Apple Music), festivals (We Love Green) et plateformes (Deezer).

Dates

1, 2 & 3 mai

Horaires

Vendredi 1 mai – 14h à 23h

Samedi 2 mai & dimanche 3 mai – 9h à 18h

Tarif

150€ (inclut la formation complète, l’organisation, les repas du samedi et dimanche matin/midi, ainsi que des cadeaux).

Animation

Mon Ami Pastel

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le Pastel Camp 2026 revient ! 3 jours d’immersion pro dans la musique à 150€. Formation, workshops et réseau pour booster ta carrière.

Le dimanche 03 mai 2026

de 09h00 à 18h00

Le samedi 02 mai 2026

de 09h00 à 18h00

Le vendredi 01 mai 2026

de 14h00 à 23h00

payant

150€ (inclut la formation complète, l’organisation, les repas du samedi et dimanche matin/midi, ainsi que des cadeaux)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T23:00:00+02:00;2026-05-02T09:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T09:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1DUb41Wd4cn1ZKMp1cTT9GpuSSPSbODPsy4xa6z8IZ7mXQ/viewform communication@maisondelaconversation.org



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