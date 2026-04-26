Pastel Camp 2026 Maison de la Conversation Paris
Pastel Camp 2026 Maison de la Conversation Paris vendredi 1 mai 2026.
Pastel Camp 2026 : Ton Immersion au Cœur de l’Industrie Musicale
Tu es passionné par la musique et la culture ? Tu rêves de comprendre l’envers du décor et de briser les barrières d’un monde souvent perçu comme inaccessible ? Après avoir réuni plus de 550 participants lors de ses précédentes éditions à Paris, Lille et Lyon, le Pastel Camp fait son grand retour en 2026 pour une édition exceptionnelle !
Le Concept
Le Pastel Camp, c’est presque trois jours de formation intensive, de rencontres inspirantes et de cas pratiques. Notre mission : t’offrir une perspective différente et des compétences concrètes pour te professionnaliser.
Le savais-tu ? Plus de 80% des participants des éditions précédentes ont trouvé un stage ou un emploi dans les 6 mois suivant l’événement.
Au programme : Une Formation à 360°
Durant ce week-end en immersion totale, nous explorerons les métiers des industries créatives à travers quatre grandes thématiques :
– Imaginer / Créer : Direction artistique, design, réalisation…
– Structurer : Gestion de projet, juridique, éditions…
– Diffuser : Médias, relations presse, influence, labels services…
– Activer : Production, événementiel, live…
Tu échangeras avec des intervenants issus de tout l’écosystème : majors (Sony, Universal, Warner), médias (Grünt, Skyrock, Apple Music), festivals (We Love Green) et plateformes (Deezer).
Dates
1, 2 & 3 mai
Horaires
Vendredi 1 mai – 14h à 23h
Samedi 2 mai & dimanche 3 mai – 9h à 18h
Tarif
150€ (inclut la formation complète, l’organisation, les repas du samedi et dimanche matin/midi, ainsi que des cadeaux).
Animation
Mon Ami Pastel
Comment venir ?
Maison de la Conversation
12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Le Pastel Camp 2026 revient ! 3 jours d’immersion pro dans la musique à 150€. Formation, workshops et réseau pour booster ta carrière.
Le dimanche 03 mai 2026
de 09h00 à 18h00
Le samedi 02 mai 2026
de 09h00 à 18h00
Le vendredi 01 mai 2026
de 14h00 à 23h00
payant
150€ (inclut la formation complète, l’organisation, les repas du samedi et dimanche matin/midi, ainsi que des cadeaux)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-01T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T23:00:00+02:00;2026-05-02T09:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T09:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1DUb41Wd4cn1ZKMp1cTT9GpuSSPSbODPsy4xa6z8IZ7mXQ/viewform communication@maisondelaconversation.org
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