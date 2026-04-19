La Mona Open Air au Barboteur : House & Whack Canal Barboteur Paris
La Mona Open Air au Barboteur : House & Whack Canal Barboteur Paris vendredi 1 mai 2026.
Dès 16h, place à la danse avec deux cours qui s’enchaînent. Kane Wung, figure pionnière à Paris, ouvrira avec un cours de House Dance, nourri par ses parcours entre Jazz Rock et Hip-Hop. Il sera suivi par Dani, danseuse italienne basée à Paris, pour un cours de Waacking, porté par une énergie puisée dans le Hip-Hop.
À partir de 18h, la journée bascule en dancefloor géant en open air jusqu’à minuit. Sofia, résidente du Djoon Club et invitée sur de nombreuses scènes internationales, partagera l’affiche avec Nick V, fondateur de La Mona.
La Mona : le dancefloor de jour comme de nuit.
Infos pratiques
Le Millénaire — 19 quai du Lot, 75019 Paris
Ⓜ️ Métro L7 — Corentin Cariou / Porte de la Villette
⏰ 18h — 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
Le 1er mai, les quais du Canal Barboteur se transforment en club à ciel ouvert : La Mona y installe ses légendaires dance class pour lancer la journée dans une énergie positive, avant de faire place à un dancefloor house et disco jusqu’à minuit.
Le vendredi 01 mai 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-01T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-01T16:00:00+02:00_2026-05-01T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris 19 avril 2026
- Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026
- Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris 19 avril 2026