La Mona Open Air au Barboteur : House & Whack Canal Barboteur Paris

Dès 16h, place à la danse avec deux cours qui s’enchaînent. Kane Wung, figure pionnière à Paris, ouvrira avec un cours de House Dance, nourri par ses parcours entre Jazz Rock et Hip-Hop. Il sera suivi par Dani, danseuse italienne basée à Paris, pour un cours de Waacking, porté par une énergie puisée dans le Hip-Hop.

À partir de 18h, la journée bascule en dancefloor géant en open air jusqu’à minuit. Sofia, résidente du Djoon Club et invitée sur de nombreuses scènes internationales, partagera l’affiche avec Nick V, fondateur de La Mona.

La Mona : le dancefloor de jour comme de nuit.

Infos pratiques

Le Millénaire — 19 quai du Lot, 75019 Paris

Ⓜ️ Métro L7 — Corentin Cariou / Porte de la Villette

⏰ 18h — 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Le 1er mai, les quais du Canal Barboteur se transforment en club à ciel ouvert : La Mona y installe ses légendaires dance class pour lancer la journée dans une énergie positive, avant de faire place à un dancefloor house et disco jusqu’à minuit.

Le vendredi 01 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T16:00:00+02:00_2026-05-01T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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