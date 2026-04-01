Startup For Girls : Et si demain, c’était TOI la boss? Altitude Infra La Defense Courbevoie

Tu utilises Insta, YouTube ou Uber tous les jours… Mais as-tu déjà pensé à créer ta propre startup ?

La tech et le numérique n’attendent que toi ! Le 22 avril prochain, participe à une journée exceptionnelle : Startup For Girls x Altitude Infra x Le Département des Hauts-de-Seine.

L’objectif est simple : démystifier ce secteur, briser les idées reçues et te montrer que l’entrepreneuriat est à ta portée, quel que soit ton profil.

Au programme de 9h à 17h :

Inspiration : Rencontre des femmes passionnées qui travaillent dans l’innovation.

Rencontre des femmes passionnées qui travaillent dans l’innovation. Action : Imagine ton projet en équipe lors d’un atelier de création de startup.

Imagine ton projet en équipe lors d’un atelier de création de startup. Confiance : Apprends à « pitcher » ton idée comme une pro.

Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 10 % des professionnels du numérique. Viens changer la donne et booster ta créativité !

INFOS PRATIQUES

Public : Jeunes filles de niveaux 4ème, 3ème, 2nde et 1ère (Hauts-de-Seine et Île-de-France).

Jeunes filles de niveaux 4ème, 3ème, 2nde et 1ère (Hauts-de-Seine et Île-de-France). Lieu : Siège Altitude Infra THD, La Défense.

Siège Altitude Infra THD, La Défense. Tarif : Gratuit sur inscription.

Un événement organisé par L-Impact avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine.

Lien d’inscription : https://my.weezevent.com/startup-for-girls-decouverte-metier-filles-de-3eme-et-2nde

Une journée d’immersion gratuite pour les collégiennes et lycéennes afin de découvrir l’univers des startups et de la tech à travers des ateliers créatifs.

Le mercredi 22 avril 2026

de 09h00 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T09:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00

Altitude Infra La Defense 1, B Place de la Défense 92400 Courbevoie



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