Concert pop avec Hint of Venus chez Rémi à Courbevoie – 7 mai 2026, Apparemment C, Courbevoie

Concert pop avec Hint of Venus chez Rémi à Courbevoie – 7 mai 2026 Jeudi 7 mai, 20h00 Apparemment C Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019cce01-1189-736f-b48f-68b2c2fb83f4 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre une expérience musicale unique avec le Concert pop chez l’habitant à Courbevoie. Imaginez une soirée où la pop française et anglophone résonne dans la chaleureuse pièce à vivre de Rémi. Avec une vue imprenable sur la Seine, laissez-vous emporter par la musique groovy et intime de Hint of Venus. Élodie Kimmel et Jean-Michel Charbonnel vous offrent des compositions originales teintées de jazz et de soul. Les places étant limitées, c’est l’occasion parfaite de soutenir les artistes et de partager un moment mémorable. N’attendez pas pour réserver votre place et plongez dans une soirée musicale inoubliable.

7 mai 2026 Apparemment C, Courbevoie ️ À partir de 20 €, places limitées

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Concert pop intimiste à Courbevoie avec Hint of Venus, 7 mai 2026. Hormur Musique