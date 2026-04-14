Visites guidées du Pavillon des Indes : Le domaine de Bécon au XIXe siècle, Pavillon des Indes, Courbevoie

Visites guidées du Pavillon des Indes : Le domaine de Bécon au XIXe siècle Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le Pavillon des Indes se pare de lumières pour vous faire découvrir son histoire à travers des œuvres d’art sélectionnées et issues du fond du musée Roybet Fould.

Le Pavillon des Douceurs (salon de thé) accompagne ce voyage de pâtisseries et de boissons.

Pavillon des Indes Parc de Bécon – 142 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 https://www.facebook.com/museeroybetfouldofficiel/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/patrimoinecourbevoie/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 77 92 »}] Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, le Pavillon des Indes anglaises avait été commandé par le Prince de Galles (1841-1910), futur Edouard VII, pour exposer les présents reçus lors de son voyage en Inde. Composé de plusieurs corps de bâtiments réunis par une galerie centrale, l’édifice long de plusieurs mètres était installé dans le Palais du Champ-de-Mars. Le Pavillon de Courbevoie constitue un élément de cet ensemble. Il sert d’annexe à une structure en brique, construite à la demande du Prince Stirbey dans le parc de Bécon. Accueillant l’artiste peintre George-Achille Fould (1865-1951), sœur de Consuelo Fould, le Pavillon des Indes retrouve aujourd’hui sa vocation de lieu de création après sa restauration. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite commentée

©Yann Rossignol