Journée de la terre nourricière : ferme pédagogique, ateliers et expo ! La Roche Paris

Ferme Pédagogique · 14h – 17h

À l’occasion de la journée de la terre nourricière, la Ferme de Tiligolo s’installe dans le jardin. Les enfants entrent dans la ferme pour toucher et caresser les animaux, sous l’oeil attentif du fermier.

Gratuit et tout public !

https://fermetiligolo.fr/

Atelier jardin partagé · 14h30 – 16h30

Semis et plantation – mettez les mains dans la terre et prenez part à la création du jardin partagé de La Roche. Accès libre (adhésion à l’asso pour participer).

Botanique Ludique · 16h – 17h30

Le monde dans un bocal / Wardian Case – l’histoire politique du terrarium

Histoire des Wardian cases qui ont traversé les océans pour transporter des plantes tropicales. Fabrication d’un terrarium dans un pot de confiture. Wardian Case, histoire politique et culturelle du terrarium. Participez à une mini-conférence sur ces boîtes vitrées inventées au XIXe siècle suivie de la fabrication d’un terrarium en bocal.

Inscription : https://botaniqueludique.com/inscription/wardian-case (12 participant·es maximum)

Tarif : 7 euros (+ 1,50 euro si bocal fourni sur place) le reste du matériel (plantes et substrat, etc. sont fournis)

Atelier de Tatakizome · 17h – 18h

Initiation à la technique du Tataki Zomé

L’atelier d’empreintes végétales consiste à expérimenter une technique japonaise ancestrale dénommée le Tataki Zomé. Cet art consiste à marteler des végétaux sur des tissus de coton afin d’obtenir les empreintes des plantes. Les cellules de la plante, sous l’action du martelage, s’ouvrent, libèrent leurs sucs et imprègnent ainsi le tissu.

Matériels et matériaux fournis. 15 euros (Tarif solidaire : 10 euros, soutien : 20 euros)

Publics : adultes, adolescents et famille

Inscription : https://shorturl.at/evnf3 (10 participant·es maximum)

Contact : annedamesin@gmail.com

Exposition (re)générations paysage · 12h – 21h

À l’occasion de ses 60 ans, l’ésaj présente (re)générations paysage, une exposition consacrée à celles et ceux qui imaginent, conçoivent et transforment les paysages contemporains.

https://www.esaj.asso.fr/…/actua…/re-generations-paysage

Visites guidées des jardins avec les étudiants de l’ésaj, horaires à venir

La Roche célèbre la journée de la terre nourricière avec des ateliers et une ferme pédagogique qui s’installe dans les jardins pour l’après-midi !

Le mercredi 22 avril 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit

Accès libre et gratuit aux jardins, à l’exposition et à la ferme pédagogique !

Les ateliers sont payants et sur inscriptions.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T12:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/la-roche/ https://www.facebook.com/laroche.paris14/ https://www.facebook.com/laroche.paris14/



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