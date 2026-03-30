Les ateliers au musée – vacances d’avril 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris

Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet

Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.

Mercredi 22 avril, 11h : atelier « Construis ta citadelle en KAPLA » (5-10 ans)

Après une

découverte rapide des maquettes dans les salles du musée, les familles se

serviront en atelier des jeux de construction KAPLA et TomTect pour reproduire

les fortifications et les bâtiments présents sur les plans-reliefs. Avec pour

modèle, par exemple, la belle citadelle de Saint-Martin-de-Ré conçue par Vauban

au temps de Louis XIV. (durée : environ 1h45)

Mercredi 29 avril, 11h : atelier « Apprentis stratèges » (8-14 ans)



Venez prendre

part à l’une des premières grandes batailles du jeune capitaine Napoléon

Bonaparte, en revivant le siège de Toulon en 1793. Le tout devant le

plan-relief de la ville, puis dans l’atelier, autour d’une grande carte. Les

enfants se mettront dans la peau de l’armée dirigée par

Bonaparte, pour libérer la ville de Toulon grâce à un jeu de stratégie. (Durée : 1h30)

Profitez des vacances de printemps pour découvrir en famille le musée des Plans-Reliefs et sa collection unique au monde de maquettes, au cour d’un atelier de construction ou d’un jeu de stratégie !

Du mercredi 22 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

mercredi

de 11h00 à 12h30

payant

7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit.

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T12:30:00+02:00

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis

https://museedesplansreliefs.fr/les-vacances-de-printemps-en-famille pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/



Afficher la carte du lieu Musée des Plans-Reliefs et trouvez le meilleur itinéraire

