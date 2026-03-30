Les ateliers au musée – vacances d’avril 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris
Les ateliers au musée – vacances d’avril 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris mercredi 22 avril 2026.
Inscription pour les ateliers en famille : via le formulaire sur le site internet
Tarif : 7 euros par enfant, un adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place.
Mercredi 22 avril, 11h : atelier « Construis ta citadelle en KAPLA » (5-10 ans)
Après une
découverte rapide des maquettes dans les salles du musée, les familles se
serviront en atelier des jeux de construction KAPLA et TomTect pour reproduire
les fortifications et les bâtiments présents sur les plans-reliefs. Avec pour
modèle, par exemple, la belle citadelle de Saint-Martin-de-Ré conçue par Vauban
au temps de Louis XIV. (durée : environ 1h45)
Mercredi 29 avril, 11h : atelier « Apprentis stratèges » (8-14 ans)
Venez prendre
part à l’une des premières grandes batailles du jeune capitaine Napoléon
Bonaparte, en revivant le siège de Toulon en 1793. Le tout devant le
plan-relief de la ville, puis dans l’atelier, autour d’une grande carte. Les
enfants se mettront dans la peau de l’armée dirigée par
Bonaparte, pour libérer la ville de Toulon grâce à un jeu de stratégie. (Durée : 1h30)
Profitez des vacances de printemps pour découvrir en famille le musée des Plans-Reliefs et sa collection unique au monde de maquettes, au cour d’un atelier de construction ou d’un jeu de stratégie !
Du mercredi 22 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
mercredi
de 11h00 à 12h30
payant
7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit.
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T12:30:00+02:00
Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Hôtel national des Invalides – 4e étageParis
https://museedesplansreliefs.fr/les-vacances-de-printemps-en-famille pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/
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