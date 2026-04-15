Webinaire « Osez l’IA » Retour d’expérience Stellantis & DeepHawk, Hub France IA, Paris
Webinaire « Osez l’IA » Retour d’expérience Stellantis & DeepHawk, Hub France IA, Paris mardi 21 avril 2026.
Webinaire « Osez l’IA » Retour d’expérience Stellantis & DeepHawk Mardi 21 avril, 11h30 Hub France IA Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T11:30:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T11:30:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Pour continuer les webinaires mensuels, nous vous proposons ce rendez-vous en ligne avec DeepHawk : le mardi 21 avril à 11h30.
L’occasion d’un partage d’expérience/de cas d’usage entre membres de Hub France IA.
Format : 30min (20 présentation et 10min de Q/R)
Intervenants : Gilles Allain, CEO & Co-fondateur (DeepHawk) & Eléonor Philippot, Pilote Projet IA (Stellantis Charleville)
Sujet : Stellantis utilise l’IA de DeepHawk pour le contrôle de pièces de fonderie avec des rayons X
Hub France IA 229 rue saint honoré 75001 paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/88dda237-1b8a-4a2f-8665-4eda0f46061b@e559c784-c763-4655-8d99-0f865680faf8 »}] https://events.teams.microsoft.com/event/88dda237-1b8a-4a2f-8665-4eda0f46061b@e559c784-c763-4655-8d99-0f865680faf8
Stellantis utilise l’IA de DeepHawk pour le contrôle de pièces de fonderie avec rayons X intelligence artificielle IA
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